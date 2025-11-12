12日発売の「週刊少年マガジン」50号より新連載『ゼロとヒャク』がスタートした。ブルーロック杯大賞受賞の大型新人・江戸翔一朗のバスケ漫画となっている。【写真】絵が上手！バスケ漫画マガジン大型新人の新連載『ゼロとヒャク』イラスト■『ゼロとヒャク』あらすじ高校1年生・静華零は身長も力も恵まれてないが、誰よりも正確な両手打ちを持っていた。しかし男子バスケにおいて輝きづらいその武器は、否定される毎日。