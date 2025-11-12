テレビアニメ『猫と竜』がOLM制作で2026年7月から放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザーPVが公開され、「アニメ化決定特報PV」にてキャスト名非公表のままキャラクターボイスが披露されていた猫竜の声を子安武人が演じることが明かされた。【場面カット】かわいい！子安武人が演じる猫竜本作は、宝島社よりノベルとコミックが刊行中、累計発行部数120万部を突破した『猫と竜』(原作：アマラ氏／