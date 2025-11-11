鈴木農相は１１日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、コメの増産について輸出を含めた需要の拡大の必要性を強調した。現在、コメの不足感が薄れている。増産について鈴木氏は、「需要の確保が先だ。単純に増産すれば、コメは行き場がない。海外も含めて需要を確保し、その上で増産をしていくことが大事だ」と述べた。また、総合経済対策として、重点支援地方交付金を活用した「おこめ券」の検討について、「多くの方の