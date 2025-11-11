ラーメン専門店のようなできたての味が、コンビニで味わえるようになります。セブン−イレブン・ジャパンが発表したのは、冷凍の麺を専用のマシンで仕上げる、その名も「できたて麺」です。3分ほどのセルフ調理で完成します。高温のスチームで一気に調理することでスープは90度以上の熱々に仕上がり、チャーシューもしっとりとした食感になるといいます。値段は約600円です。試食した人は「もう本当にできたてっていう感じ。すごく