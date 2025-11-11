国会では衆議院予算委員会で、高市首相に公明党が「自由に使っていい5兆円の財源があったら何に使いたいか」を質問しました。公明党・岡本三成政調会長：仮に5兆円、総理が自由に使っていいと国民から委託された恒久財源が毎年5兆円、これから使えるとします。何に使いたいと思っていますか。高市首相：5兆円、恒久財源ですね。自民党には怒られるかもしれないが、今だったら例えば食料品の消費税、軽減税率、これをずっとゼロにす