台風26号が近づく台湾東部では強い雨が降り、川が氾濫するなどして車が激しい濁流に流される様子も確認されています。台風26号は12日にも台湾を通過する見通しで、台湾当局によりますと、これまでに33人がケガをしたほか、6000人以上が避難しています。また、空の便あわせて81便が欠航となっています。