YouTubeの映画評論動画で人気を博すクリス・スタックマンの初監督作で、マイク・フラナガンが製作総指揮を務めるホラー映画『シェルビー・オークス』が12月12日(金)より公開。スタックマン監督のインタビュー映像が到着した。本作は、一本のビデオテープを手がかりに、行方不明となった妹を探す主人公を描いている。廃墟と化した町シェルビー・オークスでライリー・ブレナンが姿を消してから12年後、姉のミアのもとに、妹の失踪の