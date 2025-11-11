きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って売りが優勢となっており、１５３円台に値を落としている。ＡＤＰが週次の雇用統計を発表し、米民間雇用者数は１０月２５日週までの４週間平均で１万１２５０人減少したことから、ドル安の反応が見られている。一時１５３．６５円付近まで下落したが、下押す動きまではなく、１５３円台後半で推移。 東京時間に米上院がつなぎ法案を本会議で可決し、米政府機関閉鎖が終結に向かっ