J¥ê¡¼¥°¤Ï11Æü¡¢TVÊüÁ÷¤ÎÄÉ²Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2»î¹ç¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè37Àá¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£vs¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØNHK BS¡Ù¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³vs±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¡ØDAZN¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£