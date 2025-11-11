Ê¡²¬¸©·Ù¾®ÁÒËÌ½ð¤Ï11Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èµ®Á¥Ä®1ÈÖÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÆ±Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷À­¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤Ä¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¡¢¿ÈÄ¹165¤¯¤é¤¤¡¢¹õÈ±Ã»È±¡¢Çò¿§Ä¹Âµ¾å°á¡¢¥á¥¬¥ÍÃåÍÑ¡£