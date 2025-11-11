2025Ç¯11·î10Æü¡¢±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤Ï¡¢À¶¿å°«»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¡Ö¿Í¡×¤ÎÂÎÆâ¤ÇÇ¯ÃæÌµµÙ¤ÇÆ¯¤¯Ìµ¿ô¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤òµ¼¿Í²½¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£21Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö·ò¹¯¤äÌÈ±Ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¸ì¿á¤­ÂØ¤¨ÈÇ¤òÊüÁ÷¤·¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿