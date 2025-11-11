¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾¸å¤ÏÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³1¥ö·î¤Û¤É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¸½ºß¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÀÓ¤Ï3¾¡2Ê¬¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ê2-0¡Ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê2-1¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê4-2¡ËÁê¼ê¤Ë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤³2»î¹ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ê2-2¡Ë¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à