º£µ¨¤Î½øÈ×¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£ºòµ¨¤ÎÉÔÄ´¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¥×¥ì¥ß¥¢Âè11Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¶áÇ¯¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆñÅ¨¤òÅÝ¤·¤¿Áê¼ê¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð3-0¤Ç¤Î²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØSky Spor