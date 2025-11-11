¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡¥ä¥Þ¥Ï6¡½3NTTÅìÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î11Æüµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¡¦ÇßÅÄ·òÂÀÏº¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó1°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤âÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«5²ó¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤³¤ÎÆüºÇÂ®149¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Ö¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤â»¶¤ê¤Ð¤á¡¢´ËµÞ¤ò¶î»È¡£Á°²óÀèÈ¯¤·¤Æ7²óÅÓÃæ4