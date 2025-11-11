ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¿ù±º¤Ï¡ÖÌ´¶õ¤Î¤ª¿©¤¤½é¤á¤Î¿¿Âä¤òÄà¤ê¤ËÄà¤ì¤ë¤«¥É¥­¥É¥­¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î©ÇÉ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¿¿Âä¤¬Äà¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤áÄà¤ê¾å¤²¤¿Î©ÇÉ¤Ê¿¿Âä¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤µ¤Ð¤¤¤Æ¡¢¿ôÆü¿²¤«¤»¤Æ¤ª¿©¤¤½é¤á¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤¹Äà¤êÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¡ª¥æ¥á¡Á¡ª¥Ñ¥Ñ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤¾¡Á¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¿ù±º¤ÏÂç¤ÎÄà¤ê¹¥¤­¡£16ºÐ¤«¤é2µé¾®·¿Á¥Çõ