¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡¥ä¥Þ¥Ï6¡½3NTTÅìÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î11Æüµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï11Æü¤Ë½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÏNTTÅìÆüËÜ¤ò6¡½3¤Ç²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ºÇÂ®151¥­¥íº¸ÏÓ¤ÎÂô»³Í¥²ð¤¬º£Âç²ñ½éÅÐÈÄ¤Ç¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿¡£3¡½2¤Î6²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î6²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢7²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ÏÄ¾µå¤Ç2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë