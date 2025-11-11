ÉÙ»³¸©¤ÈÄ¹Ìî¸©¤ò·ë¤ÖÀ¤³¦Í­¿ô¤Î»³³Ù´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¡ÖÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÎ©»³¥È¥ó¥Í¥ëÅÅµ¤¥Ð¥¹¾è¼Ö´¶¼Õ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î15Æü¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¤è¤ê¼Â»Ü¡£Áö¹Ô¥·¡¼¥ó»£±Æ²ñ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ Î©»³¹õÉô´Ó¸÷ Î©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¡ÖÎ©»³¥È¥ó¥Í¥ëÅÅµ¤¥Ð¥¹¾è¼Ö´¶¼Õ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó