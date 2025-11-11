º¸¤«¤é¡§¡Ö¥­¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã mottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¥Æ¥£¡¼¡×¡¢¡Ö¥­¥ê¥ó É¹·ëmottainai ¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¡×¤òPR¤¹¤ë¡¢¥­¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö ²ÃÆ£²Ú»á¡¢¥­¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥·¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¸¶±Ñ»Ì»á¡¢¥­¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹ º£Â¼·Ã»°»á¡¢°ÂÆÞÌî¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÇÀ»º ÀìÌ³¼èÄùÌò ÃæÂ¼Î´°ì»á¡¢RED APPLE ¼èÄùÌò µÈÀîÏÂµü»á¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó ¼¹¹ÔÌò