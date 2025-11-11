¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡¥ä¥Þ¥Ï6¡½3NTTÅìÆüËÜ¡Ê2025Ç¯11·î11Æüµþ¥»¥éD¡Ë¥ä¥Þ¥Ï¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢16Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÌÖÃ«·½¾­³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬9²ó¤Ë·è¾¡3¥é¥ó¡£¼çË¤¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤À¤±¡¢¤À¤È¡×3¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é³°³ÑÄã¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢º¸Ãæ´ÖÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à·è¾¡3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã