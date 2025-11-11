¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤áG1¡Öµþ¶Ë¾Þ¡×¤Ï11Æü¡¢½àÍ¥3ÈÖ¾¡Éé¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Í¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬1¹æÄú¤ÎÍ¥¾¡Àï¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£ÊöÎµÂÀ¡Ê40¡áº´²ì¡Ë¤¬½àÍ¥11R¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£20²óÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¡£ËÜ¿Í¤â¼«¿®¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖVÀë¸À¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Êö