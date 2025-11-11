秋田朝日放送 クマの被害や目撃が相次いでいることを受けて、秋田市では屋内で自由に子どもたちを遊ばせようとする人が増えています。こども園の対策も取材しました。 秋田市のポートタワーセリオンです。地上１００メートルの眺望が楽しめる施設の２階には、子どもたちが自由に楽しめる遊具を設置した予約不要のスペースがあります。ガラス張りの屋内公園「セリオンリスタ」でも多くの親子が遊ん