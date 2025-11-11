※このコラムは『ラブキャッチャージャパン2』エピソード1〜8のネタバレを含みます。■疑惑払拭なるか？真実を暴く地獄のド修羅場4ショット最終日前日はみんなで竹富島へ。気になっていた人が脱落した者同士でお互いの傷を癒やすかのように、この日はサリオとためくにがデートをしていた。一方、さくらも脱落したたつやのことを未だ忘れられないまま、いぶきとデートを重ねている。最初から真っ直ぐさくらにアプローチするいぶき