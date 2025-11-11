【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の第1話～第4話が、11月11日の第4話放送後にTVerにて一挙配信。これに合わせ、“夫婦”として一緒に暮らすことになった文太役の大泉洋と四季役の宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）が、撮影秘話やTVerで繰り返し観てほしいおすすめのシーンについて語るインタビューが公開された。