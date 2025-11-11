¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ­¼Ô¤¬ÊóÆ»ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¨¥ê¥¶¡¼¡¦¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¾Jr.Êá¼ê¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤ÎÉÒÏÓµ­¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ËX¤ÇÊó¤¸¤¿¡£26ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¾Jr.¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»±²¼¤Ç8Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï2A¤Ç57»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.251¡¢3A¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.219¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¡¢Í­Ë¾³ô¥é¥Ã¥·¥ó