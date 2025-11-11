¸ÆµÛ¥Á¥ç¥³¤äTEMAHIMAN¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥²¤Ï¡¢ÂçºåÅÚ»º¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡ãÂçºå¹È¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¡ä¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ ¥Þ¥ë¥·¥²¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡ãÂçºå¹È¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¡ä¡×  ²Á³Ê¡§237±ß(ÀÇ¹þ)ÆâÍÆÎÌ¡§40g¼è°·Å¹ÊÞ¡§¤ª²Û»Ò¤Î¤Þ¤ë¤·¤²³ÆÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼MARUSHIGE³ÆÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¤Þ¤ë¤·¤²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¤Á¤ã¤¦¥Ý¥Æ¡×