¢¡Âè£µ£°²ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæÌîÃ£ºÈµ­¼Ô¤¬¡ÖÄ¶¥Ö¥ë¿ÇÃÇ¡×¥Ç¡¼¥¿ÊÔ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£²áµî£±£°Ç¯¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ú£²£±£²£µ¡Û¡£°ìÊý¡¢Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º£±£°ÇÜ°Ê¾å¤Ï²áµî£±£°Ç¯¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±Æ¬¤¬ÇÏ·ô·÷Æâ¡££¹Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²Ãå¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ê£²£²Ç¯¤Î£²ÃåÆ±Ãå¤ò´Þ¤á£±£°Æ¬¡Ë¤¬Ã±¾¡£±£°ÇÜ°Ê¾å¡£ÇÏÏ¢¤ÇËüÇÏ·ô¤¬£´ÅÙ¡¢¹Ó¤ì¤ë£Ç£±¤Ê¤Î¤Ï¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÉÜÃæÌÆÇÏ£Ó