ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¼Æºé¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Öº£¸å°ìÇ¯¤Î¼ç¿©¤¬·èÄêÆ¦Æý½Õ±«ÌÍ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê½Õ±«¤òÈ¤¾å¤²¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½µ5¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È¤É¥Ï¥Þ¤ê¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯ÄãÅü¼Á¿©ÊªÁ¡°Ý¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡×¤ÈÈþÍÆ¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤òµ­¤·¤¿¡£