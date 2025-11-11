£±£±Æü¡¢¥¢¥â¥¤Ëü¾Ý¾ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶â·Ü¹ñ»º±Ç²èÅ¸¤Î»ÏÆ°¼°¡£¡Ê¥¢¥â¥¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿µö·ÝÞó¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¢¥â¥¤11·î11Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾Ê¥¢¥â¥¤»Ô¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¥¢¥â¥¤Ëü¾Ý¾ë¤Ç11Æü¡¢±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¸ì±Ç²è¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¡Ö¶â·Ü¹ñ»º±Ç²èÅ¸¡×¤Î»ÏÆ°¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»ÔÆâ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÊ¸³Ø·Ý½Ñ³¦Ï¢¹ç²ñ¡¢Ãæ¹ñ±Ç²è²È¶¨²ñ¡¢¥¢¥â¥¤»ÔÀ¯ÉÜ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñ¶â·ÜÉ´²Ö±Ç²èº×¡×¡Ê11¡Á15Æü¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¡¢»ÏÆ°¼°¤Ë