£¹Æü¡¢³¤Æî¾Ê»°°¡»Ô¤Î»°°¡¹ñºÝÌÈÀÇ¾ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¡£¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏÌÈÀÇ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤¬¡Ö³¤ÆîÅç¤«¤é½Ð¶­¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¡×¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê»°°¡¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿³ÔÄø¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò»°°¡11·î11Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤Ç¤Ï¡¢³¤ÆîÅç¤òË¬¤ì¤¿¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤¬ÌÈÀÇ²Á³Ê¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡ÖÎ¥ÅçÌÈÀÇ¡×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¿·À©ÅÙ¤¬1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Î³è¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¸ýÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Î¿·À©ÅÙ¼Â»ÜÂè1½µ¤ÎÎ¥ÅçÌÈÀÇÉÊ¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°