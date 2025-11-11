¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 1511¡×¡£¤ß¤º¤Ø¤ÓºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó5000Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 1511¡×¡ÊCredit: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker¡Ë¡Û¶ä²Ï±ßÈ×¤ò²£¤«¤é¸«¤ë°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¤¤À±¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤ÎÀÄ¤¤µ±¤­¤È¡¢¼ã¤¤À±¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¤ÇÅÅÎ¥¤·¤¿¿åÁÇ¥¬¥¹¤ÎÊü¤Ä¸÷¤¬ºÌ¤ëHII¡Ê¥¨¥¤¥Á¥Ä¡¼¡ËÎÎ°è¤ÎÀÖ¤¤µ±¤­¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹