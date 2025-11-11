µ¤¾ÝÄ£È¯É½ ¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤ ÂæÉ÷Âè£²£¶¹æ¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂæÉ÷Âè£²£¶¹æ¤Ï¡¢£±£±Æü£±£¸»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤ÎËÌ°Þ£²£°ÅÙ£³£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£±£·ÅÙ£µ£µÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë¤ÇÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£±£µ£°¥­¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷