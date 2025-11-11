¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û WOWOW¤Ë¤Æ10·î31Æü¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ£×-£³£°¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season£±¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤¬11·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ëLUMINE0¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¢£¹â¶¶¶³Ê¿¡õ°ËÌîÈø·Å¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Æー¥¸¤ÇºÆ¸½ ¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡Ù¡Ø»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¥æ¥á¤«¥¦¥Ä¥Ä¤«¡Ù¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤