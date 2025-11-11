Æ°²è¡§¡Ø¥Ð¥ê¥«¥¿¥ê¥Õ¥§¥¹¡Ù½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈMV ¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦Veats Shibuya¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ð¥ê¥«¥¿¥ê¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£3markets[ ]¡¢Ä¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¢¤Ê¤­¤´¤È¤¬½Ð±é¡ªO.A¤Ï¥«¥é¥³¥ë¥à¤Î»³¡¹ ¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤à²»³Ú¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢3¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¿Í¤«¤é¸«¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿ä¤·¥Ý