¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æº´Ìî³¤½®¡Ê£²£´¡á¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º´Ìî¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¢Ë­ÅÄ¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢¹ñÎ©¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£ÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶·î°Ê¹ß¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àè·î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¤ËÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º´Ìî