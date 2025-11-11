²Î¼ê¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤¬11Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1965Ç¯¡Ê¾¼40¡Ë5·î¤Ë¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¿·½É±Ø¤«¤é¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é60Ç¯¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿15ÁÈ¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£3»þ´ÖÄ¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¸ÞÌÚ¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢³«¸ý°ìÈÖ¤Ç¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£60Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é