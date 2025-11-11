俳優の知念英和が１１日、都内でＶシネクスト「仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ」（柴粼貴行監督、２８日公開）完成披露上映会に登場した。今年８月に最終話を迎えたテレビシリーズ「仮面ライダーガヴ」のその後ストーリーを描いた今作。主人公のショウマ／仮面ライダーガウ役を務めた知念は終始興奮した様子で、共演者との再会を喜んだ。サブタイトルにちなみ、罪深いなと思ったエピソードを聞かれると、ヴァレ