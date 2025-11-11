11·î10Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬½Ð±é¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤ÎÉ÷½¬¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¼«Âð¤ò²þÂ¤¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤­¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¡Ä¡×ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢âÃ±ÉÅÄ¤é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Á¡¢Ãæ³Ø¹»Æþ³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶­¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç