º¸¤«¤é¡§¡ÖGR¡ÝY18BP¡×¡Ê¥¨¥¯¥ê¥å¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¢¡ÖGR¡ÝY16BP¡×¡Ê¥¨¥¯¥ê¥å¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ËÅì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾¯¿Í¿ôÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Î2¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖBP¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖGR¡ÝY18BP¡¿GR¡ÝY16BP¡×¤ò12·îÃæ½Ü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¡¢À½ÉÊÁ´ÂÎ¤ò¥Þ¥Ã¥ÈÄ´¤ÎÌÌºà¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿