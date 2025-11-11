¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·¤Ï¡¢³×À½ÉÊ¤ÎÃ¼ºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊ¸¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖCleLe¡×¡Ê¥¯¥ë¥ì¡ËÂè2ÃÆ¤ò11·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£³×¤ÎÃ¼ºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊ¸¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖCleLe¡×¡Ê¥¯¥ë¥ì¡Ë¤«¤é¡¢Æ¯¤¯Êý¤ò±þ±ç¤¹¤ë11¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤ë¡£Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤«¤é¡¢¾¦ÃÌ¤Ç»È¤¨¤ëÌ¾»É¥±¡¼¥¹¡¢½ÐÄ¥¤Ç»È¤¨¤ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥±¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤¿¡£Å·Á³Èé³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Äºî¤é¤ì¤¿C