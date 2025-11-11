¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÅìµþ¡¦Æü¤Î½ÐÄ®¤Ç11Æü¡¢Ä®Ì±¸þ¤±¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¹Ö½¬²ñ¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤Î½ÐÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤ä¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÏµîÇ¯¤Ï13·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë35·ï¤È3ÇÜ¶á¤¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11Æü¡¢Æü¤Î½ÐÄ®Ìò¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ®Ì±¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¯¥ÞÂÐºö¤ò³Ø¤Ö¹Ö½¬²ñ¤Ç¡¢Äê°÷50¿Í¤Î¤È¤³¤íËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ë¥º´Ä¶­¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¡¦À¾³¤ÂÀ²ðÂåÉ½Íý»ö¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÉ¡¤âÎÉ¤¤³Ø½¬