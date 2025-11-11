Æü»º¡Ö¥À¡¼¥¯¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ­¡ª¥í¡¼¥°¿·»ÅÍÍ¤ËÇ®»ëÀþÆü»º¤ÎËÌÊÆË¡¿Í¤Ï2025Ç¯7·î29Æü¡¢SUV¡Ö¥í¡¼¥°¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥À¡¼¥¯¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô·¿¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ö¸þ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·SUVÅÐ¾ì¡ª ¥À¡¼¥¯¥¢¡¼¥Þ¡¼»ÅÍÍ¡ª¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¿·¡Ö¥À¡¼¥¯¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê37Ëç¡Ë¥í¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥¹