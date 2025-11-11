²Î¼ê¤Î°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¡Ê¤¤¤Á¤Î¤â¤ê¡¦¤À¤¤¤´¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶£°¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¸ÞÌÚ£Ê£Á£Í¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ìÇ·¿¹Âç¸Ð¤Ç¤¹¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È¡¢¸ÞÌÚ¤¬²Î¤¦¡Ö¸ö¤»¤µ¤¬¤·¤Æ¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£¡Ö£¶£°¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£½ª±é¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÌÚ£Ê£Á£Í¤¬À®¸ù¤·¤¿´î¤Ó¤ò¡Ö£É£Î£Ô¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤Î¿´¤Ï¡Ö¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ê£É¡ËÆüËÜ¤Î¡Ê£Î¡ËÊõ¡Ê£Ô