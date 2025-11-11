ÊÝ°é»Î¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢ÃæÌî»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¤ªÃë¿²¡×»þ¤Î¿·¤¿¤Ê¸«¼é¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ýー¥È¡Öº£¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï±à»ù¤¿¤Á¤¬¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤¬Å·°æ¤Ë¤¢¤ë¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡×ÃæÌî»Ô¤Î¤µ¤¯¤éÊÝ°é±à¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ªÃë¿²´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Ù¥Ó¥â¥Ë¡×»Ô¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢9·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£µë¿©¤Î¤¢¤È¡¢