²Î¼ê¤Î¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê£·£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¸ÞÌÚ£Ê£Á£Í£²£°£²£µ£é£î£Ù£Ï£Ë£Ï£È£Á£Í£Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸ÞÌÚ¤¬¡Ö¾¾»³¤Þ¤µ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é£¶£°¼þÇ¯¤Îµ­Ç°¥¤¥ä¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤¬½¸·ë¤·¡¢Ìó£¸£°£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÂç¹¥¤­¤Ê²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ£¶£°Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ