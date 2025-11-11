ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¡ÈÊÔ¤ßÊª»ö¾ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä¡ÖºÇ¶á¡¢Åß¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÔ¤ßÊª¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ª²Ö¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÊÔ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë²Ö¤Ó