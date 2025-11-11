¡Ú5R¡Û½éÆü¤ÎAµéÍ½Áª3R¡¢¾¾²¼¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈÄÉÁö¤·¤¿ÌîÂ¼Åµ»Ì¤¬ÈÖ¼êº¹¤·¤ò·è¤á¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¹×¸¥¤·¤¿¾¾²¼¤¬ËöµÓ¤ò·ç¤¤¤Æ5Ãå¤ËÄÀ¤ß¡Ö»Ä¤»¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤â¥Á¥é¥ê¡£º£´ü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¡£92.54¤ÎÆÀÅÀ¤ò²Ô¤®¡¢22Ç¯Á°´ü°ÊÍè¤ÎSµéÉüµ¢¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¡£½à·è¤Ï¡¢Æ±¤¸»Í¹ñ¤Î¾®Àî¾­¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤­¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÌîÂ¼¤ÎÉ½¾ð¤¬´Ë¤à¡£3ÈÖ¼ê¤âÆÃÁª¥·¡¼¥É¤Î¹â¶¶¤¬²ó¤ëÃæ»Í¹ñ¥é¥¤¥ó¤Ï¶¯ÎÏ¤À¡£º¹¤·µÓ²÷Ä´¤ÊÌîÂ¼¤Ê¤éµÕÅ¾²ÄÇ½