¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ä¤âÂ»¤Ð¤«¤ê¡£Ëå¤Î¤³¤È¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤­¤«¤éÂç·ù¤¤¤Ç¤·¤¿¡¿À¤³¦¤Ç°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê½÷¡Ê1¡Ë¤º¤Ã¤È·ù¤¤¤À¤Ã¤¿½÷¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡©26ºÐOL¤Î¥¨¥ê¤Ï¡¢Âç³Ø¤«¤éÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤â¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤ÏÂç¤­¤ÊÉÔ°Â¤¬¡£¤½¤ì¤ÏËå¤Î¤Þ¤ê¤¢¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»Ð¤Î¤â¤Î¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿