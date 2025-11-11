¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÀ¯ÉÜÄ£¼Ë¤ËÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ëµ¡³£¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¡³£¤äÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤Ï»ÔÆâ¤ÎËÌ°Â¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬´óÂ£¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢11Æü¤Ë¤Ïµ­Ç°¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢20Æü´Ö¤Ë°ì¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥Ê¥×¥­¥ó¤È¥¿¥ó¥Ý¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤­¤ë¡£»Ô¼Ò²ñ¶É¤ÎÕ­½ÊÊ¸¶ÉÄ¹¤Ï¼°Åµ¤Ç¡¢»Ô¤Ï¡ÖÀ¸Íý¤ÎÉÏº¤¡×ÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤òÂÐ