ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¼èºà¤·½Ü¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥ß¥ä¥ï¥­¤Î¥·¥Æ¥ó¡×¡£11·î11Æü¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Öº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌÅ¸ ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¡×¡£¹­Åç¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÆÃÊÌÅ¸ ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¡×¤¬11·î7Æü¡¢Íè´Û¼Ô¿ô7Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌÅ¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÀÅ²¬¡¦°¦ÃÎ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¹­Åç¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È40Ëü¿Í°Ê¾åÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÈÃíÌÜ¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ò¡Ö¥ß¥ä¥ï¥­¤Î¥·¥Æ¥ó¡×¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£µÜÏÆ¥¢¥Ê¡Ö³«´Û¤·¤Æ¤¹¤°¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢