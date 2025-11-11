¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 11·î25Æü19»þ¤«¤éTBS¤Ë¤Æ¡ØTHE¿À¶È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸SP¡Ù¤¬2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿À¶ÈÆ°²è¡É¤ËÍÍ¡¹¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©Àï¤·¡¢¸«»öºÆ¸½¤Ç¤­¤¿¤é¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÈÖÁÈ¡£MC¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ©Àï¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£ ¢£¿À¶È1 ¿ÀÄ¶¤¨